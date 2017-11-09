47-летний голкипер 9-го английского дивизиона повторил рекорд Шилтона

Голкипер Пол Бэсток из клуба «Уисбек Таун», выступающего в девятом английском дивизионе, провёл свой 1249-й матч в карьере.

Тем самым он повторил рекорд бывшего вратаря сборной Англии Питера Шилтона по количеству проведённых игр в английском футболе. 47-летний Бэсток уже в матче следующего тура может установить новый рекорд по этому показателю, если появится на поле.

«Моя карьера напоминает американские горки. Я не добился тех высот в футболе, о которых мечтал, однако и представить себе не мог, что смогу приблизиться к этому рекорду.

Думал в ближайшие недели завершить карьеру, потому что наелся футбола в целом. Мне помог главный тренер, который сказал, что я должен побить этот рекорд. Ответил ему, что это всего лишь рекорд, о котором никто и не узнает. Однако каким-то образом об этом узнали все. Так что это достижение — во многом заслуга нашего тренера и моей жены, которая постоянно уговаривала меня побить рекорд Шилтона», — приводит слова Бэстока BBC.