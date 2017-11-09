Клуб из Германии заставили убрать имя порнозвезды с футболок

Футбольные власти Германии заставили клуб «Обервюрцбах» из шестого дивизиона убрать имя порнозвезды с футболок команды в связи «нарушением моральных принципов», сообщает The Sun.

В сентябре «Обервюрцбах» договорился о сотрудничестве с актрисой фильмов для взрослых Леной Нитро, неофициальный бренд в виде имени которой был нанесён на футболки клуба.

«Это решение немецких футбольных властей меня рассмешило. Другие клубы могут рекламировать на своих футболках пиво и таблетки, но как только речь зашла о теме секса, это стало проблемой. Лично я не вижу ничего предосудительного в этом», — прокомментировала ситуацию порноактриса.

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