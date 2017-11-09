Кака: шли разговоры с московскими командами, официальных предложений не было

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака, который сейчас выступает в «Орландо Сити», ответил на вопрос о том, связывались ли с ним когда-либо российские клубы. Летом президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что больше всего жалеет о срыве трансфера лучшего игрока мира 2007 года, который, по его словам, был в шаге от перехода в «армейский» клуб.

«По Кака решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьёзный интерес к бразильцу проявляет «Милан». Я отдавал себе отчёт, какая разница между РФПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но…» — отмечал Гинер.

«Официального предложения из России не было. Шли разговоры с московскими командами. Уже не помню, связывался ли ЦСКА, если честно. Я мог оказаться в «Байере», «Брешии», «Манчестер Сити», «Челси»...» — сказал Кака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.



Полное интервью с Кака читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.