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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Буффон: даже думать не хочу о вариантах развития событий в матче со Швецией

Футбол

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от противостояния с командой Швеции в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2018. 39-летний футболист рассчитывал завершить свою карьеру после чемпионата мира следующим летом, однако итальянцам ещё только предстоит завоевать путёвку на мундиаль в стыках со шведами.

«Вне всяких сомнений, завтрашний матч, если сложится всё как надо, принесёт мне удовольствие. Об альтернативных вариантах развития событий даже думать не хочу. Стыковые матчи по своей сути необычны, что делают два наших матча со Швецией захватывающими. Либо мы получим путёвку на ЧМ-2018, либо они её получат. Это всё, что нас сейчас волнует. Италия регулярно выступает в финальных турнирах чемпионата мира. Мы должны выступить наилучшим образом, чтобы продолжить эту традицию», — цитирует Буффона Football Italia.

Первая стыковая игра между Италией и Швецией состоится 10 ноября в Стокгольме, а ответная — 13 ноября в Милане.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Ювентус Джанлуиджи Буффон ЧМ-2018
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