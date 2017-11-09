Азар считает Де Брёйне лучшим футболистом в АПЛ на данный момент

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар назвал своего соотечественника, хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне лучшим игроком английском Премьер-лиги в данный момент.

«Кевин — определённо лучший игрок в Премьер-лиге на данный момент. „Манчестер Сити“ — лучшая команда Премьер-лиги, и Кевин — важный футболист в системе Гвардиолы.

Играть с Кевином легко, потому что мы хорошие футболисты», — приводит слова Азара интернет-издание Goal.

Напомним, «Манчестер Сити» после 11 туров уверенно лидирует в таблице АПЛ, а на счету Де Брёйне два гола и шесть голевых передач.