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Азар считает Де Брёйне лучшим футболистом в АПЛ на данный момент

Футбол

Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар назвал своего соотечественника, хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне лучшим игроком английском Премьер-лиги в данный момент.

«Кевин — определённо лучший игрок в Премьер-лиге на данный момент. „Манчестер Сити“ — лучшая команда Премьер-лиги, и Кевин — важный футболист в системе Гвардиолы.

Играть с Кевином легко, потому что мы хорошие футболисты», — приводит слова Азара интернет-издание Goal.

Напомним, «Манчестер Сити» после 11 туров уверенно лидирует в таблице АПЛ, а на счету Де Брёйне два гола и шесть голевых передач.

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сборная Бельгии — Футбол Челси Кевин Де Брёйне Эден Азар
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