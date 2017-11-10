Сборная Хорватии разгромила Грецию в первом матче за право выступать на ЧМ-2018

На стадионе «Максимир» в Загребе состоялся первый стыковой матч за право выступать на чемпионате мира — 2018 в России между сборными Хорватии Греции.

Хорваты на своём поле разгромили греков со счётом 4:1. На 13-й минуте Лука Модрич с пенальти счёт открыл, а шесть минут спустя Никола Калинич забил второй мяч хозяев. На 30-й минуте Сократис Папастатопулос, но пару минут спустя Иван Перишич восстановил разницу в счёте. Окончательный результат установил в начале второго тайма Андрей Крамарич.

Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич вышел на замену в концовке, заменив Луку Модрича.



Ответная игра состоится в Греции 12 ноября.

