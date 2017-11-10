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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Хорватии разгромила Грецию в первом матче за право выступать на ЧМ-2018

Футбол

На стадионе «Максимир» в Загребе состоялся первый стыковой матч за право выступать на чемпионате мира — 2018 в России между сборными Хорватии Греции.

Хорваты на своём поле разгромили греков со счётом 4:1. На 13-й минуте Лука Модрич с пенальти счёт открыл, а шесть минут спустя Никола Калинич забил второй мяч хозяев. На 30-й минуте Сократис Папастатопулос, но пару минут спустя Иван Перишич восстановил разницу в счёте. Окончательный результат установил в начале второго тайма Андрей Крамарич.

Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич вышел на замену в концовке, заменив Луку Модрича.

Ответная игра состоится в Греции 12 ноября.

ЧМ-2018 - Европа. Плей-офф
09 ноября 2017, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
4 : 1
Греция
1:0 – Модрич – 13 (пен), 2:0 – Калинич – 19, 2:1 – Папастатопулос – 30, 3:1 – Перишич – 33, 4:1 – Крамарич – 49
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Греции - Футбол Сборная Хорватии — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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