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Нападающий «Баварии» Мюллер вернулся к тренировкам в общей группе

Футбол

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сделал следующий шаг в рамках своей восстановительной программы.

Две с половиной недели спустя после разрыва мышцы форвард вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

28-летний футболист принял участие в разминке, а также выполнил упражнение на пас. Затем он занимался по индивидуальной беговой программе.

В нынешнем сезоне немецкий нападающий сыграл за «Баварию» в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал три голевых передачи.

Рибери вернулся к тренировкам на поле
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария Томас Мюллер Травмы — футбол
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