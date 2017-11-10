Нападающий «Баварии» Мюллер вернулся к тренировкам в общей группе

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сделал следующий шаг в рамках своей восстановительной программы.

Две с половиной недели спустя после разрыва мышцы форвард вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

28-летний футболист принял участие в разминке, а также выполнил упражнение на пас. Затем он занимался по индивидуальной беговой программе.

В нынешнем сезоне немецкий нападающий сыграл за «Баварию» в 14 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал три голевых передачи.