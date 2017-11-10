Форвард «Сельты» Гвидетти не исключает, что покинет клуб в январе

Шведский нападающий «Сельты» Йон Гвидетти сообщил, что не исключает своего ухода из клуба в январское трансферное окно из-за недостатка игровой практики.

«Очевидно, что моё положение в клубе сейчас не является хорошим, и я этим недоволен. Хочу как можно скорее разрешить ситуацию. В тех матчах, в которых я принял участие, сыграл довольно хорошо, но ничего не изменилось. Это разочаровывает. Посмотрим, что будет дальше, но моя ситуация в «Сельте» остаётся неустойчивой. Я хочу получать больше игрового времени, и считаю, что заслуживаю этого», — цитирует Гвидетти AS.

25-летний Гвидетти перешёл в «Сельту» из «Манчестер Сити» в 2015 году. Его нынешний контракт с суммой отступных в € 25 млн истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти матчах чемпионата и Кубка Испании (один – в основе), записав на свой счёт один гол.