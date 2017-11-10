Тренер Северной Ирландии О`Нил раскритиковал рефери после назначенного пенальти

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нил подверг критике решение румынского рефери встречи с соперниками из Швейцарии Овидиу Хацегана назначить пенальти, который был реализован Рикардо Родригесом на 58-й минуте и принёс швейцарцам победу в первом матче раунда плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018 в России.



«Судья не разобрался в эпизоде. Рука Корhи Эванса была не в неестественном положении. Я думал, что рефери отметит этот момент как фол или офсайд, никто и думать не мог о пенальти. Я поражён этим решением, при этом Эванс получил ещё и жёлтую карточку. Это стало решающим моментом матча. В начале встречи нарушение правил Фабиана Шёра тянуло на удаление, но рефери не разделял нашего мнения.



Сейчас мы должны забыть об этом. Футболисты показали правильную реакцию, и во втором тайме мы заиграли лучше. Мы всё ещё в квалификации, возможно, во втором матче рефери будет принимать решения в нашу пользу. В раздевалке чувствовалась злость, и нам нужно найти способ отыграть этот пропущенный гол», — цитирует специалиста BBC.

Сборная Швейцарии обыграла Северную Ирландию в первом матче за выход на ЧМ-2018