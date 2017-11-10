Шакири: не знаю, коснулся ли мяч руки Эванса, но судья назначил пенальти

Один из лидеров сборной Швейцарии Шердан Шакири поделился мнением о победе своей команды над соперниками из Северной Ирландии (1:0) в Белфасте в первом матче раунда плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018. После удара атакующего полузащитника был назначен пенальти, вызвавший полемику тренерского штаба хозяев.



«Не знаю, был ли это пенальти или нет. Я пытался пробить по воротам и не знаю, коснулся ли мяч руки соперника. В итоге судья назначил 11-метровый удар. Это футбол.



Мы контролировали ход игры более 90 минут, вадели большим преимуществом и создавали возможности для взятия ворот. Мы играли намного лучше, чем Северная Ирландия, и заслужили победу. Для нас это лучший результат, мы знали, что будет сложно. Теперь с нетерпением ждём второй игры в Базеле, где попытаемся снова выиграть, чтобы выйти на чемпионат мира», — приводит слова Шакири BBC.

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