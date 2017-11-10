Дайер выведет сборную Англии с капитанской повязкой на матч с Германией

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Эрик Дайер назначен капитаном на предстоящий товарищеский матч с соперниками из Германии. Об этом сообщает официальный «твиттер» английского коллектива.



Команды сыграют на поле стадиона «Уэмбли» сегодня, 10 ноября, начало матча запланировано на 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры в Лондоне.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» национальной сборной Англии.