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Дайер выведет сборную Англии с капитанской повязкой на матч с Германией

Футбол

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и национальной команды Англии Эрик Дайер назначен капитаном на предстоящий товарищеский матч с соперниками из Германии. Об этом сообщает официальный «твиттер» английского коллектива.

Команды сыграют на поле стадиона «Уэмбли» сегодня, 10 ноября, начало матча запланировано на 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры в Лондоне.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» национальной сборной Англии.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Германии — Футбол Тоттенхэм Хотспур Эрик Дайер Фото
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