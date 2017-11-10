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Неймар – игрокам «Барселоны»: примете меня, если вернусь?

Футбол

Футболисты «Барселоны» считают, что у бывшего нападающего команды Неймара есть проблемы в «ПСЖ», сообщает испанское интернет-издание Sport.

Такой вывод они сделали во время недавнего визита футболиста сборной Бразилии в Барселону, где он встретился со своими бывшими партнёрами по команде. Неймар, как всегда, был улыбчив и шутил. Но между прочим он задал игрокам «Барселоны» вопрос: «Примете меня, если вернусь?».

Неймар перешёл в парижский клуб по окончании предыдущего сезона за € 222 млн. Ранее сообщалось, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен приобрести его в качестве замены португальскому форварду Криштиану Роналду.

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Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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