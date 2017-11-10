Хави: этот сезон будет для меня последним в качестве футболиста

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», признался, что принял решение по окончании нынешнего сезона повесить бутсы на гвоздь. Хави объясняет своё решение физическим состоянием.

«Мне повезло в том, что у меня не было серьёзных травм. Думаю, что моя карьера плавно приближалась к концу. Катар позволил мне это. Я вижу, что устаю больше и мне всё труднее восстанавливаться. Этот сезон наверняка будет для меня последним в качестве футболиста. Теперь намерен получить лицензию тренера», — приводит слова Хави Mundo Leo.