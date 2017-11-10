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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Месси: сборная Аргентины чувствовала смертельный ужас перед матчем с Эквадором

Футбол

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих эмоциях и чувствах партнёров по команде перед заключительным матчем отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с национальной командой Эквадора. Перед игрой положение в турнирной таблице было таким, что «альбиселесте» обязательно нужна была победа для того, чтобы получить шанс на участие в мундиале. В итоге подопечные Хорхе Сампаоли победили со счётом 3:1, заняли 3-е место и завоевали путёвку на финальную стадию турнира.

«Очевидно, что игроки сборной Аргентины чувствовали давление и смертельный ужас. Команда не использовала свои шансы в матчах со сборными Перу и Венесуэлы. Мы заслуживали побед в этих встречах, чтобы не чувствовать такого давления. Однако мы справились со своими задачами. Было бы сумасшествием не попасть на чемпионат мира», — цитирует Месси Fox Sports.

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Источник: FOX Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Эквадора - Футбол Лионель Месси ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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