Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака, который сейчас выступает в «Орландо Сити», дал блиц-интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру. Лучший футболист мира 2007 года утвердительно ответил на вопрос о том, перейдёт ли он в «Спартак» или «Зенит», если за него договорятся, после чего рассмеялся.
– Первый российский футболист, который приходит вам в голову?
– Аршавин.
– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара?
– Габриэл Жезус.
– Если я договорюсь, то вы перейдёте в «Спартак» или «Зенит»?
– Да.
– Когда бразильцы отомстят немцам?
– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.
– Хотите, чтобы «Барса» осталась в чемпионате Испании?
– Да.
– Месси или Роналду?
– Оба.
– Гнойный или Оксимирон?
– Кто это?
– Последняя песня, которую вы включали на своём телефоне?
– Не помню.
– Единственный футболист, кто выиграл «Золотой мяч» в борьбе с Месси и Роналду?
– Я.
– Ваш главный трофей в карьере?
– Кубок чемпионов мира.
Полное интервью с Кака читайте на «Чемпионате» в скором времени.
Кака пошутил, что перейдёт в «Спартак» или «Зенит», если за него договорятся
Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака, который сейчас выступает в «Орландо Сити», дал блиц-интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру. Лучший футболист мира 2007 года утвердительно ответил на вопрос о том, перейдёт ли он в «Спартак» или «Зенит», если за него договорятся, после чего рассмеялся.