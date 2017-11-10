Советник Нойера: Мануэль думает, что зимой сможет вернуться в строй

Возвращение голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера в строй может состояться зимой. Об этом сообщил советник футболиста сборной Германии по вопросам СМИ Бернхард Шмиттенбехер.

«Мануэль думает, что во время зимней паузы сможет вернуться в строй. Он исходит из этого», — приводит слова Шмиттенбехера Sportbuzzer.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что травмированный Нойер вряд ли сможет выйти на поле раньше весны. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв в свою очередь отметил, что рассчитывает на игрока на чемпионате мира в России.

Нойер в сентябре сломал ногу во время тренировки.