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Болельщики «СКА-Хабаровск» признали Марковича лучшим игроком в октябре

Футбол

Болельщики «СКА-Хабаровск» назвали лучшего игрока команды в октябрьских матчах нынешнего сезона. Им стал нападающий Мирослав Маркович. За форварда из Сербии проголосовали 462 посетителя официального сайта хабаровского клуба из 964 принявших в опросе.

В прошлом месяце 28-летний футболист провёл в составе дальневосточного клуба три матча в Премьер-Лиге, в которых забил один мяч.

В июле лучшим игроком «СКА-Хабаровск» был назван защитник Исмаил Эдиев, в августе — голкипер Александр Довбня, в сентябре — полузащитник Денис Дедечко.

Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА начнётся на час позже, чем планировалось
Источник: Официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск" Сообщить об ошибке
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