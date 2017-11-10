Болельщики «СКА-Хабаровск» признали Марковича лучшим игроком в октябре

Болельщики «СКА-Хабаровск» назвали лучшего игрока команды в октябрьских матчах нынешнего сезона. Им стал нападающий Мирослав Маркович. За форварда из Сербии проголосовали 462 посетителя официального сайта хабаровского клуба из 964 принявших в опросе.
В прошлом месяце 28-летний футболист провёл в составе дальневосточного клуба три матча в Премьер-Лиге, в которых забил один мяч.
В июле лучшим игроком «СКА-Хабаровск» был назван защитник Исмаил Эдиев, в августе — голкипер Александр Довбня, в сентябре — полузащитник Денис Дедечко.
Матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА начнётся на час позже, чем планировалось