Болельщики «СКА-Хабаровск» признали Марковича лучшим игроком в октябре

Болельщики «СКА-Хабаровск» назвали лучшего игрока команды в октябрьских матчах нынешнего сезона. Им стал нападающий Мирослав Маркович. За форварда из Сербии проголосовали 462 посетителя официального сайта хабаровского клуба из 964 принявших в опросе.



В прошлом месяце 28-летний футболист провёл в составе дальневосточного клуба три матча в Премьер-Лиге, в которых забил один мяч.

В июле лучшим игроком «СКА-Хабаровск» был назван защитник Исмаил Эдиев, в августе — голкипер Александр Довбня, в сентябре — полузащитник Денис Дедечко.