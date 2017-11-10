Щербаченко: «Зенит» неубедителен, не могут соперников задавить, задушить

Бывший главный тренер «Кубани», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко высказал мнение по поводу «Зенита», который в последних пяти матчах РФПЛ не смог одержать ни одной победы, при этом петербуржцы не забивают уже четыре встречи кряду.

«Питерцы неубедительны в коллективных действиях, они выглядят полуинтеллигентно, не могут соперников переломить, задавить, задушить. Игроки в питерском клубе достаточно квалифицированные, поддержка трибун есть, не скажешь, что другие команды приспособились к его игре, судьи «Зенит» не обижают — так в чем же тогда дело? Я считаю, в тренерских промахах Манчини — и в тренировочном процессе, и в выборе состава, и в построении игры. Скорее всего, негативно сказывается ротация. Мы понимаем, когда состав сильно меняется на матчи внутреннего Кубка, но на чемпионат и еврокубки большие клубы большую ротацию обычно не делают.



Спады бывают у каждой команды. Я думаю, сейчас у Манчини и его помощников лихорадочно работает мозг насчет того, как выйти из текущей ситуации. Мне интересно, как будет использована пауза на матчи сборных. Аргентинцы «Зенита» не отправились в трансатлантические перелеты, играть они будут товарищеские встречи, так что перегрузки у них быть не должно», — цитирует Щербаченко «Спорт уик-энд».