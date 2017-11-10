Мората: трудно осуществить переход Неймара в «Реал», но не невозможно

Нападающий «Челси» Альваро Мората, являющийся воспитанником «Реала», поделился мнением о том, реально ли осуществить переход форварда «ПСЖ» Неймара в мадридский клуб.

«Я думаю, что из-за его прошлого это будет сложно. Но мы уже видели, что в Мадриде нет ничего невозможного», — цитирует Морату Goal.

Неймар с 2013 по 2017 год выступал за «Барселону», откуда впоследствии перешёл в «ПСЖ». Ранее появилась информация, что «Реал» заинтересован в Неймаре и намерен приобрести бразильца по окончании контракта Криштиану Роналду или раньше.