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Гинер: работу Гончаренко в ЦСКА на данный момент оцениваю хорошо, я доволен им

Футбол

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил работу Виктора Гончаренко на посту главного тренера московской команды. Специалист работает с «армейским» клубом с декабря 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого.

«Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Гончаренко», — цитирует ТАСС Гинера.

В текущем сезоне ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В Лиге чемпионов подопечные Гончаренко набрали шесть баллов после четырёх туров и занимают третью позицию в своей группе.

Гончаренко: ЦСКА в таблице РФПЛ находится на том месте, которое заслужил
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Евгений Гинер
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