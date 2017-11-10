Клопп: Гётце – лучший футболист, которого я когда-либо тренировал

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, возглавляющий ныне «Ливерпуль», не поскупился на похвалу в адрес полузащитника немецкой команды Марио Гётце. Клопп знает об игровых достоинствах футболиста сборной Германии не понаслышке, поскольку тот работал под его руководством в стане дортмундцев.

«Гётце – лучший футболист, которого я когда-либо тренировал. Он был невероятным игроком», — приводит слова Клоппа Soccer Laduma.

Относительно нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, также работавшего под его руководством в «Боруссии», Клопп сказал: «Самый большой прогресс в своей игре Левандовски обозначил, работая со мной».