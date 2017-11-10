Тарханов: от тренировки на льду у игроков «Урала» остались положительные эмоции

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, как команда отнеслась к идее провести тренировку на льду, а также поведал, как провёл четырёхдневный отдых.

«Четыре дня отдыха – это достаточно, чтобы отдохнуть. Но это футболисты отдыхают, а мы работаем. Делали анализ команды, важна причина, почему не выиграли (в 16-м туре «Урал» сыграл вничью с «Динамо» 2:2). Дни отдыха прошли в работе. Плюс тур был большой. «Манчестер Сити» играл с «Арсеналом», «МЮ» с «Челси». Отдых был связан с футболом.

Что касается тренировки на льду, у всех остались положительные эмоции. Даже у тех, кто не хотел выходить на лёд.

Если говорить о товарищеском матче с «Амкаром», то пермяки к нам обратились, а мы согласились. «Уралу» тоже нужна была игра. Меня не было, но, по-моему, два года назад «Урал» летал в Пермь на товарищескую игру с «Амкаром», поэтому будет ответный визит. Пообщаемся, сыграем матч. Думаю, он будет полезен для обеих команд», — рассказал Тарханов в беседе с пресс-службой клуба.

Видео с тренировки на льду можно посмотреть на канале «Урала» в YouTube.