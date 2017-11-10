Плетикоса: хорошо, что не перешёл в «Фулхэм», спустя год оказался в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» и донецкого «Шахтёра» Стипе Плетикоса рассказал, почему в 2006 году сорвался его переход в «Фулхэм», отметив, что не жалеет об этом, потому что спустя год подписал контракт со «Спартаком». Впоследствии Плетикоса дважды выиграл с красно-белыми серебро чемпионата России.

«Предложение было не только от «Фулхэма», но и от «Селтика» со «Стандардом». Это только официальные. Луческу считал, что в «Шахтёре» должно быть два сильных вратаря, поэтому меня не отпускал. Но с «Фулхэмом» всё было почти на мази. Я здорово сыграл на ЧМ-2006 в Германии, на пользу пошла годичная аренда в «Хайдук», я снова обрёл уверенность. Проблема действительно заключалась в получении рабочей визы. Я бы её получил, но вопрос решали 31 августа, в последний день трансферного окна. Поэтому «Фулхэм» подписал Лаштувку (Чехия, в отличие от Хорватии, была в ЕС, и Лаштувке не нужно было разрешение на работу), а я остался в «Шахтёре». И слава богу, что так получилось. Потому что в 2007 году я перешёл в «Спартак», — цитирует Плетикосу Football.ua.