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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная России тренируется в «Лужниках», используя официальные мячи ЧМ-2018

Футбол

Сборная России приступила к тренировке в «Лужниках» в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова, в тренировочном занятии используются мячи чемпионата мира — 2018, официально представленные накануне. На тренировке присутствует президент РФС Виталий Мутко.

Видео с тренировки можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

Матч Россия — Аргентина посмотрит каждый 10-й россиянин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Виталий Мутко Фото
Новости. Чемпионат мира 2018
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