Сборная России тренируется в «Лужниках», используя официальные мячи ЧМ-2018

Сборная России приступила к тренировке в «Лужниках» в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова, в тренировочном занятии используются мячи чемпионата мира — 2018, официально представленные накануне. На тренировке присутствует президент РФС Виталий Мутко.

Видео с тренировки можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».