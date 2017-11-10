Зобнин покинул расположение сборной России, Кузяев готовится к игре с Аргентиной

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин покинул расположение национальной команды и возвращается в клуб. Футболист не примет участия в товарищеских матчах против Аргентины и Испании. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В то же время полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прошёл медицинское обследование из-за проблем с плечом. Футболист продолжит подготовку в составе сборной России к матчу с Аргентиной.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт на стадионе «Лужники». Начало – в 16:00 мск. Купить билеты на матч можно на «Чемпионате».