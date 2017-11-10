100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Зобнин покинул расположение сборной России, Кузяев готовится к игре с Аргентиной

Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин покинул расположение национальной команды и возвращается в клуб. Футболист не примет участия в товарищеских матчах против Аргентины и Испании. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

В то же время полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прошёл медицинское обследование из-за проблем с плечом. Футболист продолжит подготовку в составе сборной России к матчу с Аргентиной.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт на стадионе «Лужники». Начало – в 16:00 мск. Купить билеты на матч можно на «Чемпионате».

Сборная России тренируется в «Лужниках», используя официальные мячи ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Зенит ФК Спартак Далер Кузяев Роман Зобнин
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент