Мхитарян — сборной Беларуси: не расстраивайтесь, у вас очень хорошая сборная

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян после завершения товарищеского поединка с командой Беларуси, пожелал соперникам удачи в будущем.



«Не расстраивайтесь. У вас очень хорошая сборная. Я думаю, что у вас всё впереди. Удачи в будущем», – приводит слова Мхитаряна пресс-служба Белорусской федерации футбола.



В товарищеском матче, который накануне состоялся в Ереване, армянская команда разгромила сборную Беларуси со счётом 4:1. В составе хозяев поля один из мячей на свой счёт записал Мхитарян.

Гол Мхитаряна помог Армении разгромить Беларусь в товарищеском матче