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Мхитарян — сборной Беларуси: не расстраивайтесь, у вас очень хорошая сборная

Футбол

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян после завершения товарищеского поединка с командой Беларуси, пожелал соперникам удачи в будущем.

«Не расстраивайтесь. У вас очень хорошая сборная. Я думаю, что у вас всё впереди. Удачи в будущем», – приводит слова Мхитаряна пресс-служба Белорусской федерации футбола.

В товарищеском матче, который накануне состоялся в Ереване, армянская команда разгромила сборную Беларуси со счётом 4:1. В составе хозяев поля один из мячей на свой счёт записал Мхитарян.

Гол Мхитаряна помог Армении разгромить Беларусь в товарищеском матче
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Армении - Футбол Сборная Беларуси — Футбол Генрих Мхитарян
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