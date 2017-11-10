Кабмин РФ одобрил законопроект об ответственности за незаконную продажу билетов

Правительство РФ одобрило законопроект об ответственности за незаконную продажу билетов на чемпионате мира 2018 года. Об этом говорится на сайте кабинета министров РФ.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира, без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями ФИФА или изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов на матчи чемпионата мира. Также предусматривается административная ответственность за реализацию поддельных входных билетов. Принятие законопроекта позволит выполнить обязательства России перед ФИФА в части запрета на незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира и создать систему предотвращения нарушений продажи входных билетов», — говорится в сообщении.

Законопроект рассмотрен и одобрен 23 октября 2017 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.