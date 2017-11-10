В новом контракте С. Роберто с «Барселоной» сумма отступных составит € 400 млн

В ближайшее время полузащитник Серхи Роберто продлит своё соглашение с «Барселоной» на новых условиях. Как сообщает Mundo Deportivo, футболисту предложат пролонгировать контракт до июня 2022 года, при этом пункт об отступных будет увеличен с € 40 млн до € 400 млн. Такая же сумма прописана в соглашении Усмана Демеле.



В текущем сезоне Серхи Роберто провёл в чемпионате Испании девять матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. Действующее соглашение 25-летнего игрока с каталонским клубом рассчитано до 2019 года.

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