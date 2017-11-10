Черчесов: как за три дня можно сказать, кто сыграет? Мы же не Кощеи Бессмертные

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины ответил на вопрос, почему российская команда ещё не объявила состава на предстоящую игру. 8 ноября СМИ сообщили, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли уже определился с составом.

«Как за три дня можно сказать, кто будет играть? Мы же не Кощеи Бессмертные. Внутри команды мы всегда знаем, кто будет играть – и по состоянию, и по сопернику. Но точно узнать можно лишь за день. Обычно бывает, что засыпаешь с одним составом, а наутро у кого-то температура. Да и сами подумайте, как будет чувствовать себя Глушаков, если за четыре дня узнает, что не сыграет? Наверное, соберёт вещи и уедет.

Мы рады видеть в своих рядах Фернандеса. То, что он играл за Бразилию, уже в прошлом. У него сейчас российский паспорт. Он по всем параметрам нам подходит – как по футбольным, так и по человеческим. Единственное, ему надо учить русский язык, но, думаю, это не за горами", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск.



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