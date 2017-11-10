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Черчесов: Аргентина часто играет в 3 защитника, будет правильно играть зеркально

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Аргентины, рассказав, как лучше действовать против соперника.

«Это будет не первая игра с командой, которая сыграет определённую роль на чемпионате мира. Мы уже встречались с бельгийцами, португальцами, мексиканцами. Всё идёт своим чередом – у каждой команды свои сильные и слабые стороны. Ничего специального мы не делали. Всё в рабочем порядке. Понятно, что новый стадион, народу будет много. Но и тем лучше.

Мы изучаем аргентинцев. Практически все матчи они играли в три защитника. Будет правильно играть зеркально. Есть нюансы, которые стоит учитывать, но мы исходим не только от соперника, но и от себя.

Настроение рабочее. Ещё сутки есть до игры. Это тот случай, когда футболистов нужно оставить в покое – сейчас мы уже не будем им мешать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Товарищеский матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт на стадионе «Лужники». Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов товарищеские матчи ЧМ-2018
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