Дзампарини спустя 15 лет покинул пост президента «Палермо»

Маурицио Дзампарини, который с 2002 года находился во главе «Палермо», больше не является её президентом. Об этом говорится на официальном сайте итальянского клуба. Место 76-летнего функционера занял Джованни Джаммарва.

«Совет директоров «Палермо» принял решение назначить на пост президента клуба Джованни Джаммарву. Он будет представлять команду на всех общественных и спортивных мероприятиях. Поздравляем его с назначением и надеемся, что он поможет команде вернуться в Серию А», — говорится в сообщении.

После 13 туров «Палермо», набрав 22 очка, занимает 2-е место в итальянской Серии В. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».