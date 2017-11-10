Шакири удивился, что судья назначил пенальти в пользу его сборной

Полузащитник сборной Швейцарии Шердан Шакири признался, что был удивлён решением румынского рефери Овидиу Хацегана в матче с командой Северной Ирландии (1:0) назначить пенальти, который был реализован Рикардо Родригесом на 58-й минуте и принёс швейцарцам победу в первом матче раунда плей-офф за право участия в чемпионате мира—2018 в России.

В игровом моменте мяч после удара по воротам попал в руку Корри Эвансу, что стало основанием для назначения 11-метрового удара. Североирландская сторона после матча высказала возмущение данным решением арбитра.

«Трудно сказать после игры — я не видел позиции, в которой я находился. Я был также удивлён, что судья назначил пенальти. Не знаю, что произошло в этой ситуации, я попытался пробить, и кто-то сблокировал мой удар. Мне нужно будет увидеть это снова. Но судья дал пенальти, и это футбол.

Я знаю, как тяжело играть здесь. Я очень горжусь командой, и мы получили, возможно, лучший результат, который могли только получить здесь. Мы не пропустили и забили один гол — это идеально для нас», — цитирует Шакири The Irish Times.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Stand out jerseys‏.