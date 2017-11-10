Снег не помешал сборной Аргентины провести тренировку, Месси вышел на поле

Сборная Аргентины продолжает подготовку к товарищескому матчу против России. 10 ноября подопечные Хорхе Сампаоли провели тренировку, участие в которой принял и нападающий Лионель Месси. Несмотря на то, что шёл снег, занятие прошло по плану. Об этом говорится на официальной странице аргентинской сборной в «Твиттере».

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники». Начало – в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билеты на игру можно на «Чемпионате».

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «твиттере» сборной Аргентины.