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Глушаков признался, кого считает лучшим в мире футболистом

Футбол

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сообщил, что для него лучшим в мире футболистом является бывший игрок «Ювентуса», «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан.

«Не знаю, кто у вас лучший футболист, а у меня — Зинедин Зидан», — написал Глушаков в «Инстаграме», опубликовав совместную фотографию с нынешним главным тренером «Реала».

Глушаков в настоящее время в составе сборной России готовится к товарищескому матчу с командой Аргентины (11 ноября).

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Дениса Глушакова.

Глушаков: если сборная России выиграет чемпионат мира, я готов на всё
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Денис Глушаков Зинедин Зидан Фото
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