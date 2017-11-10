Глушаков признался, кого считает лучшим в мире футболистом

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сообщил, что для него лучшим в мире футболистом является бывший игрок «Ювентуса», «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан.

«Не знаю, кто у вас лучший футболист, а у меня — Зинедин Зидан», — написал Глушаков в «Инстаграме», опубликовав совместную фотографию с нынешним главным тренером «Реала».

Глушаков в настоящее время в составе сборной России готовится к товарищескому матчу с командой Аргентины (11 ноября).

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Дениса Глушакова.