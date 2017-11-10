Адамов вошёл в тренерский штаб «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», в тренерском штабе «Ростова» произошли изменения. Коллектив Леонида Кучука пополнил бывший футболист «Ростова» Роман Адамов. В июле нынешнего года Адамов был назначен руководителем детско-юношеских команд в структуре ростовского клуба, а теперь приступит к тренерской деятельности.



Специалист уже обладает лицензией категории «А», что позволяет ему работать тренером в клубах РФПЛ.



Роман Адамов выступал на позиции нападающего за «Ростов» с 2001 по 2004 и с 2010 по 2012 год. В качестве игрока он провёл в составе «Ростова» 111 матчей и забил 27 голов.

Защитник Паршивлюк признался, что его удивило в Ростове-на-Дону