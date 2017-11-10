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«Вест Хэм» отказался от кандидатуры Манчини, узнав запросы итальянца

Футбол

Руководство «Вест Хэм Юнайтед», проявлявшее интерес к главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини, отказалось от его кандидатуры. Причиной послужили запросы итальянца, пишет The Sun.

Манчини хотел получать в «Вест Хэме» £ 15 млн (около € 17 млн), примерно столько же зарабатывает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Также итальянский специалист попросил 10 рейсов на частном самолёте бизнес-класса в год в Италию и обратно.

В итоге «молотобойцы» отказались от варианта с Манчини и назначили шотландца Дэвида Мойеса.

Мойес стал новым главным тренером «Вест Хэма»
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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Вест Хэм Юнайтед ФК Зенит Роберто Манчини
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