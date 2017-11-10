Сегодня, 10 ноября, национальная команда России провела очередные тренировочные занятия в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Аргентины, который состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» в Москве.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной России, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.
Сборная России в обновлённых «Лужниках». Фоторепортаж с тренировки
Сегодня, 10 ноября, национальная команда России провела очередные тренировочные занятия в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Аргентины, который состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» в Москве.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке