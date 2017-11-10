«Анжи» подписал контракты с воспитанниками клубной академии 2004 года рождения

Сегодня «Анжи» заключил профессиональные контракты с игроками клубной академии, игроками 2004 года рождения, Гамидом Джамуевым, Гамзатом Хизриевым, Артуром Касабовым и Шуайбом Абдуразаковым.



«Уважаемые родители, тренеры, дорогие ребята. Сегодня очень важный день в истории нашей академии и самих ребят, которые поставили подписи в первых профессиональных контрактах. Вы одни из наших лучших воспитанников, мы вами гордимся, но вместе с тем желаем вам ещё усерднее работать на тренировках, ещё скромнее вести себя в повседневной жизни.

Контракты – это аванс на будущее, поэтому очень важно всегда, даже в таком юном возрасте, относиться к футболу профессионально. Помните, что в вас вкладывают огромный труд. Помните, что, где бы вы ни находились, где бы ни играли, клуб, который вас вырастил, должен всегда быть у вас в сердце. Мы все рассчитываем на вас и верим в вас! Я желаю вам большой удачи в жизни, крепкого здоровья и без травм!" — цитирует директора академии Магомеда Исаева пресс-служба «Анжи».