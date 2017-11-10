Аршавин поздравил «Зенит» с 10-летием первого российского чемпионства

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, который ныне выступает за «Кайрат», поздравил свою бывшую команду с 10-летием первого российского чемпионства, призвав болельщиков прийти на матч 17-го тура РФПЛ с «Тосно» и отметить это событие. Видеообращение Аршавина «Зенит» опубликовал на своей официальной странице в «Твиттере».

«Всем привет. Рад поздравить клуб и всех болельщиков сине-бело-голубых с 10-летием первого российского чемпионства. Это был один из самых ярких и драматичных сезонов в истории «Зенита». Приглашаю всех отметить это событие 19 ноября на стадионе «Санкт-Петербург». Увидимся», — говорится в сообщении.

Видео также доступно на странице «Зенита» в «Твиттере».