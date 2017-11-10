Дель Пьеро — о фото с Месси, Дибалой и Агуэро: если бы играли вместе, кому № 10?

Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро побывал в гостях у сборной Аргентины, которая в Москве готовится к товарищескому матчу с Россией (11 ноября). Итальянцу накануне исполнилось 43 года, и свой день рождения Дель Пьеро отпраздновал в столице России, а также сделал фото с Лионелем Месси, Пауло Дибалой и Серхио Агуэро, выложив его на своей странице в «Инстаграме».

«Если бы мы играли вместе, кому бы достался 10-й номер?» — говорится в сообщении под фото.

Напомним, что Лионель Месси в «Барселоне», Пауло Дибала в «Ювентусе» и Серхио Агуэро в «Манчестер Сити» играют под 10-м номером.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Дель Пьеро.