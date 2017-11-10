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«Вест Хэм» спустя полгода может продать Арнаутовича, купленного за £ 24 млн

Футбол

«Вест Хэм Юнайтед» дал разрешение новому главному тренеру Дэвиду Мойесу продать в предстоящее зимнее трансферное окно нападающего Марко Арнаутовича, который не оправдал надежд после перехода из «Сток Сити», сообщает Mirror.

В текущем сезоне австрийский футболист, который перешёл в «Вест Хэм» летом за £ 24 млн (около € 27 млн), провёл в чемпионате Англии семь матчей, в которых не отметился результативными передачами.

Отмечается, что зимой Мойес получит полную поддержку на трансферном рынке. В шорт-лист шотландского специалиста уже вошли полузащитник «Борнмута» Гарри Артер, хавбек «Спортинга» Вилльям Карвалью и защитник «Сандерленда» Ламин Коне.

«Вест Хэм» объявил о переходе Арнаутовича из «Сток Сити»
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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Вест Хэм Юнайтед Дэвид Мойес Марко Арнаутович Трансферы
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