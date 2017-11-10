Давыдов: нет никакой обиды на Карпина и Аленичева, злиться нужно на самого себя

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, что не держит обиды на бывших тренеров Валерия Карпина и Дмитрия Аленичева, отметив, что нужно злиться на самого себя. Ранее Давыдов в интервью «Чемпионату» рассказал, что при Карпине и Аленичеве футболисты две недели вообще не тренировались, но попадали в основу.

«Возможно, то интервью я давал на эмоциях. У меня нет никакой обиды или злости на тренеров. Злиться мне нужно прежде всего на самого себя. Ни один тренер не враг себе. А при Дмитрии Анатольевиче я забил первый гол за «Спартак», выходил и играл в основе – на Кубок с «Кубанью», с «Уралом» – были шансы, чтобы ими воспользоваться. Повторюсь, тренер не враг себе, и если игрок выходит в основе, он действительно это заслужил. Если нет – нужно работать», — цитирует Давыдова fanat1k.ru.

Также Денис Давыдов рассказал, чему его научил нынешний главный тренер Массимо Каррера.

«Самое главное – отношению к тренировочному процессу. На тренировках нельзя ни на секунду расслабляться, и если на них ты хорошо себя проявляешь – несомненно, придёт твоё время, и за твой труд тебе воздастся. Ничто не проходит бесследно. Может, шанс выпадет завтра, может быть, нужно будет ждать месяц, полтора, два, но шанс обязательно будет.

Мистер больше уделяет время команде в целом, и если что-то хочет донести конкретно, может в любой момент подозвать на тренировке и сказать что-то. А так, чтобы общаться лично – такого нет. У каждого тренера свой подход", — заключил Давыдов.