Российская «молодёжка» обыграла Армению и стала лидером группы в отборе на Евро

Молодёжная сборная России одержала победу в выездном отборочном матче чемпионата Европы 2019 года над командой Армении со счётом 2:1. Встреча состоялась сегодня в Ереване на стадионе «Академия».

В составе российской команды голами отметились полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Зуев, а в составе хозяев поля мяч забил хавбек Эмиль Егизарян.

Победа позволила россиянам выйти на первое место в отборочной группе 7 Евро-2019, опередив сборную Сербии. Однако у сербской команды на два сыгранных матча меньше.

Турнирная таблица отборочного раунда Евро-2019 U21