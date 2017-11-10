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Российская «молодёжка» обыграла Армению и стала лидером группы в отборе на Евро

Футбол

Молодёжная сборная России одержала победу в выездном отборочном матче чемпионата Европы 2019 года над командой Армении со счётом 2:1. Встреча состоялась сегодня в Ереване на стадионе «Академия».

В составе российской команды голами отметились полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Зуев, а в составе хозяев поля мяч забил хавбек Эмиль Егизарян.

Победа позволила россиянам выйти на первое место в отборочной группе 7 Евро-2019, опередив сборную Сербии. Однако у сербской команды на два сыгранных матча меньше.

Турнирная таблица отборочного раунда Евро-2019 U21

U21 ЧЕ-2019
10 ноября 2017, пятница. 14:00 МСК
Армения U21
1 : 2
Россия U21
0:1 – Бакаев – 24, 0:2 – Зуев – 48, 1:2 – Егизарян – 69
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России — Футбол
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