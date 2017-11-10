Нападающий «Спартака» Давыдов сообщил, что начал заниматься с личным тренером

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, что ему мешает заиграть в основном составе команды, а также поведал, что начал тренироваться с личным тренером.

«Тяжело однозначно ответить на этот вопрос. Естественно, у меня всегда есть надежда, что в следующем матче мне представится шанс и я буду играть. 22 года – это тот самый возраст, когда ты уже должен играть постоянно. Но опять же, значит, что-то не так делаю. Если не играю, значит нужно в каких-то моментах прибавлять. Для этого с недавних пор практически ежедневно я начал заниматься с личным тренером.



Нужно же что-то менять, двигаться дальше, раз результата нет. Иногда, конечно, тяжело, но, когда вечером после второй тренировки приезжаешь домой, получаешь определённое удовлетворение от накопившейся усталости. Надеюсь, это принесёт свои плоды", — сказал форвард.

Также Давыдов, в нынешнем сезоне выступающий в основном за «Спартак-2», сообщил, что ему не поступало предложений о продлении контракта, который истекает через год. Кроме того игрок высказался по поводу лимита на легионеров в РФПЛ.

«Предложение от клуба о продлении контракта пока не поступало. Меня даже друзья часто спрашивают о лимите. Мне всё равно, отменят его или нет. Если у нас сейчас в футболе не очень всё хорошо, было бы интересно посмотреть, как было бы без лимита. Может быть, это улучшило бы ситуацию, а может быть, и наоборот — стало бы еще хуже. Но пока не увидим на практике – не узнаем», — цитирует Давыдова fanat1k.ru.