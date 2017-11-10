Давыдов: Зобнин всё время на базе. Эталон профессионализма, настоящий пример

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, как полузащитнику Роману Зобнину удалось быстро восстановиться после травмы, а также поддержал защитника Владимира Петковича, которого критикуют за ошибки. Начал же форвард с рассказа о том, как Зобнину удалось быстро попасть в основной состав.

«Кажется, у Ромуло тогда была травма, Зобу поставили, он вышел, отлично себя проявил и от матча к матчу играл всё лучше и лучше. Он заслужил.

Тут стоит о Роме сказать отдельно. Сейчас уже он практически оправился от травмы, но нужно было видеть, как он работал, чтобы это произошло быстрее. Приезжаешь рано утром на базу – он уже там. Я ложусь поспать после тренировки, просыпаюсь – он ещё там. Возвращаешься с выезда – он опять там. То есть он все время на базе, постоянно работает, восстанавливается. И я смотрю, в какой он форме сейчас на тренировках – как будто и не пропускал. Рома – эталон профессионализма, настоящий пример для меня.

Также стоит отметить Петковича. Я знаю, за ошибки его сейчас многие критикуют, но ему нужно время, чтобы адаптироваться. На тренировках он в полном порядке, по показателям вообще всегда в числе лучших. Со временем он обязательно докажет, что не просто так заслужил приглашение в «Спартак», — цитирует Давыдова Fanat1k.