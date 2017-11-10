Нападающий «ПСЖ» Неймар признался, что стать обладателем «Золотого мяча» является для него важной целью, однако при этом отметил, что для него командные достижения стоят на первом месте

Издание France Football, которое ежегодно вручает «Золотой мяч» лучшему футболисту планеты, сообщило, что вручение премии состоится 7 декабря. Среди 30 номинантов присутствует и Неймар.

«Золотой мяч» — это мечта. Очевидно, что это является целью для меня. Но это не тот трофей, который должен быть в моём сознании. Мы должны сначала думать с точки зрения клубных успехов, вся команда хочет подтвердить свои амбиции в Лиге чемпионов.

Слава богу, я уже выигрывал Лигу чемпионов. Я знаю это ощущение, и я хочу снова почувствовать этот трепет с «ПСЖ». Только когда будем выигрывать коллективные трофеи, придёт время подумать об индивидуальных наградах», — цитирует бразильца интернет-портал Goal со ссылкой на клубный журнал «ПСЖ».