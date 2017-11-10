Охранники московской гостиницы не узнали Дель Пьеро и не пускали к Месси

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, который накануне побывал в гостях у сборной Аргентины, некоторое время не мог попасть к Лионелю Месси и Ко. Об этом сообщает «Лайф».

Всё дело в том, что охранники столичной гостиницы, по данным портала, не узнали Дель Пьеро. Помощники итальянца и журналисты, которые находились в отеле, попытались объяснить охране на русском, кто это такой, но безрезультатно.

Развязка наступила, когда один из представителей тренерского штаба аргентинской команды пришёл на шум. Он сразу узнал Дель Пьеро, обнял его и отвёл к Месси.

Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины проведёт товарищеский матч против России. Начало — в 16:00 мск. Купить билеты на игру можно на «Чемпионате».

Видео данного инцидента можно посмотреть на сайте Life.ru.