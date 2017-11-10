Фотография Карреры от «Чемпионата» представлена на конкурсе Best of Russia

Стартовал приём работ на фотоконкурс Best of Russia. Мы рады представить на конкурсе работы фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В числе прочих представлена фотография главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, пытающегося эффектным движением остановить мяч, вылетевший за пределы поля.

Оценивайте фотографии автора на портале Best of Russia, используя возможность голосования под каждым снимком с цифрой +1.



Голосовать можно лишь один раз, но за каждую из работ автора. Голосование возможно с нескольких устройств.



«Лучшие фотографии России» — беспрецедентный по масштабу фотопроект, охватывающий все регионы страны. В проекте может принять участие каждый человек (вне зависимости от того, где он проживает), увлекающийся фотографией, как признанный фотограф, так и фотолюбитель. Единственное условие — фотографии должны быть сняты в России в период с сентября 2016 по ноябрь 2017. Цель проекта — достоверно запечатлеть год из жизни России в самых ярких и неординарных фотографиях.