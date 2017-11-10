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Сборная Грузии с минимальным счётом обыграла Кипр в товарищеском матче

Футбол

Сборная Грузии одержала победу над командой Кипра в товарищеском матче. Встреча прошла в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Владимира Вайсса.

Единственный гол в середине первого тайма забил нападающий венского «Рапида» Георгий Квилитая.

Напомним, что по итогам квалификации на чемпионат мира 2018 года в России ни Грузия, ни Кипр не смогли обеспечить себе место на турнире. Грузины финишировали на пятом месте в группе D, а киприоты закончили отбор на аналогичной позиции в квартете H.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
10 ноября 2017, пятница. 16:00 МСК
Грузия
1 : 0
Кипр
1:0 – Квилитая – 24
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Грузии - Футбол Сборная Кипра - Футбол товарищеские матчи
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