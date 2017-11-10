Сборная Грузии с минимальным счётом обыграла Кипр в товарищеском матче

Сборная Грузии одержала победу над командой Кипра в товарищеском матче. Встреча прошла в Гори на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Владимира Вайсса.

Единственный гол в середине первого тайма забил нападающий венского «Рапида» Георгий Квилитая.

Напомним, что по итогам квалификации на чемпионат мира 2018 года в России ни Грузия, ни Кипр не смогли обеспечить себе место на турнире. Грузины финишировали на пятом месте в группе D, а киприоты закончили отбор на аналогичной позиции в квартете H.