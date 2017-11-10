В проморолике «ПСЖ» Неймар предстал в образе Бэтмена, Кавани – в роли Аквамена

Французский клуб «ПСЖ» опубликовал видеоролик с участием своих некоторых звёзд, которые предстали в образе супергероев.

В проморолике Неймар предстал в образе Бэтмена, Килиан Мбаппе — в роли Флэша, Марко Верратти – Киборга, а Эдинсон Кавани – в образе Аквамена. Также в видео была задействована футболистка женского клуба «ПСЖ» Лор Булло, которая предстала в образе Чудо-Женщины.

Это видео стало анонсом фильма «Лига справедливости», премьера которого состоится во Франции 15 ноября, в результате сотрудничества парижского клуба со студией Warner Bros Entertainment France.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «ПСЖ».